Горбунов Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Афанасий Андреевич

Горбунов Афанасий Андреевич

avatar

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Горбунов Андрей Александрович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Антиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1833

Жена: Горбунова Анна Антиповна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Горбунов Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна Антиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close