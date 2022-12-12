Горбунов Афанасий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Горбунов Андрей Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Антиповна
Бракосочетание
До 1833
Жена: Горбунова Анна Антиповна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Горбунов Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна Антиповна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно