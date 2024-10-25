Горбунова Анна Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Шаманина (Горбунова) Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Горбунов Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Горбунова) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Горбунова) Павла Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Горбунов Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич
Место жительства
1857
Место жительства
1875
фигурирует как "крестьянская вдова"
Смерть
Неизвестно