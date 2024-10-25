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Горбунова Анна Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1833

Муж: Горбунов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Шаманина (Горбунова) Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Горбунов Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Горбунова) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Горбунова) Павла Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Горбунов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1875
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
фигурирует как "крестьянская вдова"
Смерть
Неизвестно

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