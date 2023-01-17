Горбунов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Горбунов Александр Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Горбунов Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мавра Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Лаврентьевна
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Евфросинья Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно