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Горбунов Андрей Александрович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Горбунов Александр Дмитриевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Горбунов Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мавра Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Лаврентьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1821

Жена: Горбунова Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Евфросинья Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Лаврентьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Лаврентьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Лаврентьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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