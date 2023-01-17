Горбунова Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Евдокия Лаврентьевна

Горбунова Евдокия Лаврентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1821

Муж: Горбунов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Евфросинья Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close