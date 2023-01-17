Горбунова Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Александрович
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Евфросинья Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Александрович
Смерть
Неизвестно