Шеманаев Назар (Назарий) Егорович
Место рождения
Дата рождения14.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1849
Отец: Шеманаев Егор Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеманаев Демьян Назарович
Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
12.12.1849
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Крещение проходило в церкви имени Архистратига Божьего Михаила. Крестил священник Михаил Львов и пономарь Иван Удинцев. Крёстный - житель деревни Огнева Заимка, крестьянин Алексей Илларионович Гусель... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Шеманаев Степан (Стефан) Назарович
Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: Гусельникова (Шеманаева) Евдокия Назаровна
Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Шеманаев Вениамин Назарович
Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Шеманаев Степан (Стефан) Назарович
Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна
Поручитель
07.01.1904
В этот день стал поручителем невесте, жительнице деревни Огнева Заимка, крестьянской дочери, девице Татьяне Михайловне Огневой в браке с жителем деревни Огнева Заимка, крестьянином Александром Василье... Показать все
Поручитель
10.06.1905
В этот день стал поручителем жениху, жителю деревни Огнева Заимка, крестьянину Петру Варфоломеевичу Шемонаеву в браке с жительницей деревни Борковой, Никольской волости, Барнаульского уезда, крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно