Шеманаев Назар (Назарий) Егорович 14.11.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеманаев Назар (Назарий) Егорович

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1849

Отец: Шеманаев Егор Лукич

Мать: Шеманаева Пелагея Мартыновна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеманаев Демьян Назарович

Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеманаева Дарья Сидоровна

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
12.12.1849
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Крещение проходило в церкви имени Архистратига Божьего Михаила. Крестил священник Михаил Львов и пономарь Иван Удинцев. Крёстный - житель деревни Огнева Заимка, крестьянин Алексей Илларионович Гусель... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Шеманаев Степан (Стефан) Назарович

Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: Гусельникова (Шеманаева) Евдокия Назаровна

Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Шеманаев Вениамин Назарович

Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Шеманаев Степан (Стефан) Назарович

Мать ребёнка: Шеманаева Дарья Сидоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
07.01.1904
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем невесте, жительнице деревни Огнева Заимка, крестьянской дочери, девице Татьяне Михайловне Огневой в браке с жителем деревни Огнева Заимка, крестьянином Александром Василье... Показать все
Поручитель
10.06.1905
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем жениху, жителю деревни Огнева Заимка, крестьянину Петру Варфоломеевичу Шемонаеву в браке с жительницей деревни Борковой, Никольской волости, Барнаульского уезда, крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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