Шеманаева Пелагея Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1848
Муж: Шеманаев Егор Лукич
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Венчание проходило в церкви имени Архистратига Божьего Михаила.
Рождение ребёнка
14.11.1849
Сын: Шеманаев Назар (Назарий) Егорович
Отец ребёнка: Шеманаев Егор Лукич
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно