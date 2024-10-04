Шеманаева Пелагея Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеманаева Пелагея Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1848

Муж: Шеманаев Егор Лукич

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Венчание проходило в церкви имени Архистратига Божьего Михаила.
Рождение ребёнка
14.11.1849

Сын: Шеманаев Назар (Назарий) Егорович

Отец ребёнка: Шеманаев Егор Лукич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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