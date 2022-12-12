Заостровская Манефа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1892
Сын: Заостровский Борис Александрович
Отец ребёнка: Заостровский Александр Яковлевич
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Сын личного почётного гражданина, псаломщика.
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно