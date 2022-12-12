Заостровская Манефа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заостровская Манефа Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890

Муж: Заостровский Александр Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Заостровский Борис Александрович

Отец ребёнка: Заостровский Александр Яковлевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Сын личного почётного гражданина, псаломщика.
Место жительства
1915
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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