Заостровский Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Сын личного почётного гражданина, псаломщика.
Образование
15.06.1908 ст.
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
04.10.1908 ст.
Определен исполняющим дела псаломщика к Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
25.10.1911 ст.
Утверждён в штатной должности псаломщика.
Работа или профессия
02.12.1912 ст.
Перемещён к Николаевской Кувшиновской церкви города Вологды.
Бракосочетание
Около 1914
Рождение ребёнка
23.07.1915 ст.
Сын: Заостровский Александр Борисович
Мать ребёнка: Заостровская Александра Васильевна
Работа или профессия
Около 1916
Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
19.07.1917 ст.
Перемещен к Вологодскому кафедральному Собору.
Смерть
Неизвестно