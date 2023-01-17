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Заостровский Борис Александрович

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Заостровский Александр Яковлевич

Мать: Заостровская Манефа Афанасьевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Сын личного почётного гражданина, псаломщика.
Образование
15.06.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
04.10.1908 ст.
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен исполняющим дела псаломщика к Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
25.10.1911 ст.
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Утверждён в штатной должности псаломщика.
Работа или профессия
02.12.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещён к Николаевской Кувшиновской церкви города Вологды.
Бракосочетание
Около 1914

Жена: Заостровская Александра Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1915 ст.

Сын: Заостровский Александр Борисович

Мать ребёнка: Заостровская Александра Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Около 1916
Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
19.07.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещен к Вологодскому кафедральному Собору.
Смерть
Неизвестно
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