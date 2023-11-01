Колычева (Николаева) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колычев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колычева) Вера
Отец ребёнка: Колычев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колычев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колычев Петр
Смерть
Неизвестно