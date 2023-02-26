Афанасий Леонтиев
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Васса Афанасиева
Мать ребёнка: Ирина Лаврентиева
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1884
Дочь: Анастасия Афанасиева
Мать ребёнка: Ирина Лаврентиева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Лаврентиева
Смерть
Неизвестно