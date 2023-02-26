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Афанасий Леонтиев

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Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: ?

Мать: ?

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Васса Афанасиева

Мать ребёнка: Ирина Лаврентиева

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1884

Дочь: Анастасия Афанасиева

Мать ребёнка: Ирина Лаврентиева

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Лаврентиева

Смерть
Неизвестно
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