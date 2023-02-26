Анастасия Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Афанасиева

Анастасия Афанасиева

avatar

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.03.1884

Дата смерти

11.02.1885

Пол

Женский

Отец

До 1854 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1884

Отец: Афанасий Леонтиев

Мать: Ирина Лаврентиева

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1885
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close