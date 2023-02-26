Анастасия Афанасиева
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.03.1884
Дата смерти11.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1884
Отец: Афанасий Леонтиев
Мать: Ирина Лаврентиева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1885
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори