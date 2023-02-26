Ирина Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Лаврентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Васса Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Леонтиев

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1884

Дочь: Анастасия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Леонтиев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Леонтиев

Смерть
Неизвестно
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