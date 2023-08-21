Терпугова Тамара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1956
Отец: Кабаков Павел Иванович
Мать: Кабакова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
16.04.1980
Дочь: Терпугова Нина Викторовна
Отец ребёнка: Терпугов Виктор
Рождение ребёнка
29.04.1986
Дочь: Терпугова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Терпугов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терпугов Виктор