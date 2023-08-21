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Терпугова Тамара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1956

Отец: Кабаков Павел Иванович

Мать: Кабакова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
16.04.1980

Дочь: Терпугова Нина Викторовна

Отец ребёнка: Терпугов Виктор

Рождение ребёнка
29.04.1986

Дочь: Терпугова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Терпугов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпугов Виктор

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