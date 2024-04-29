Кабаков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1916
Дата смерти04.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полежаева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
22.02.1950
Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
15.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
11.07.1956
Дочь: Терпугова Тамара Павловна
Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
01.05.1961
Дочь: Мусияк Валентина Павловна
Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна
Смерть
04.02.1988