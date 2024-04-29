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Кабаков Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1916

Дата смерти

04.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1916

Отец: Кабаков Иван Андриянович

Мать: Кабакова Федосья Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полежаева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
22.02.1950

Сын: Кабаков Андрей Павлович

Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
15.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
11.07.1956

Дочь: Терпугова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
01.05.1961

Дочь: Мусияк Валентина Павловна

Мать ребёнка: Кабакова Анна Антоновна

Смерть
04.02.1988

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