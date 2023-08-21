Терпугова Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпугова Нина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1980

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1980

Отец: Терпугов Виктор

Мать: Терпугова Тамара Павловна

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