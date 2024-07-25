Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Андреевна

Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1796

Сын: Константин Михайлович

Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Витько Назарий Михайлович

Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
09.08.1801

Сын: Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
17.09.1807

Сын: Никита Михайлович

Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
07.04.1810

Дочь: Феодосья

Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
09.01.1812

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
10.09.1813

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.