Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1796
Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Витько Назарий Михайлович
Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
09.08.1801
Сын: Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
17.09.1807
Сын: Никита Михайлович
Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
07.04.1810
Дочь: Феодосья
Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
09.01.1812
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
10.09.1813
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Витько Михаил Лукьянович
Смерть
Неизвестно