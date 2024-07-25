Витько Назарий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Витько Михаил Лукьянович
Мать: Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
06.03.1825
Сын: Василий
Мать ребёнка: Ефросинья Акинфиевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Моисей Назарович
Мать ребёнка: Ефросинья Акинфиевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Семен Назарович
Мать ребёнка: Ефросинья Акинфиевна
Смерть
Неизвестно