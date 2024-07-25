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Витько Назарий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Витько Михаил Лукьянович

Мать: Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
06.03.1825

Сын: Василий

Мать ребёнка: Ефросинья Акинфиевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Моисей Назарович

Мать ребёнка: Ефросинья Акинфиевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Семен Назарович

Мать ребёнка: Ефросинья Акинфиевна

Смерть
Неизвестно

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