Гусева Авдотья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гусев Федот Никитич
Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гусев Яков Никитич
Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Гусева Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Гусева Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Гусева Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович
Смерть
Неизвестно