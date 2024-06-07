Гусева Авдотья Павловна 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Авдотья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Никита Борисович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Гусев Федот Никитич

Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Гусев Яков Никитич

Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Гусева Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Гусева Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Гусева Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Гусев Никита Борисович

Смерть
Неизвестно

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