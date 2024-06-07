Гусев Федот Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Гусев Никита Борисович
Мать: Гусева Авдотья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Гусева Прасковья Федотовна
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Гусева Ефросинья Федотовна
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гусев Ефим Федотович
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гусева Анисья Федотовна
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Гусева Анна
Смерть
Неизвестно