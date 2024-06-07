Гусев Федот Никитич 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Федот Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Гусев Никита Борисович

Мать: Гусева Авдотья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Гусева Прасковья Федотовна

Мать ребёнка: Гусева Анна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Гусева Ефросинья Федотовна

Мать ребёнка: Гусева Анна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Гусев Ефим Федотович

Мать ребёнка: Гусева Анна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гусева Анисья Федотовна

Мать ребёнка: Гусева Анна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гусев Григорий Федотович

Мать ребёнка: Гусева Анна

Смерть
Неизвестно

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