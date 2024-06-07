Гусев Яков Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Гусев Никита Борисович
Мать: Гусева Авдотья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Пелагея
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Гусева Домна Яковлевна
Мать ребёнка: Гусева Пелагея
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Гусева Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Гусева Пелагея
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Гусева Пелагея
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гусева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Гусева Пелагея
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Гусева Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Гусева Пелагея
Смерть
Неизвестно