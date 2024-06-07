Гусев Яков Никитич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Яков Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Гусев Никита Борисович

Мать: Гусева Авдотья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Пелагея

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Гусева Домна Яковлевна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Гусева Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гусев Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Гусева Пелагея

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гусева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Гусева Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея

Смерть
Неизвестно

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