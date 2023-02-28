Волков Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Волков Василий Иванович
Мать: Волкова Евгения Ивановна
Мещанского сословия.
Бракосочетание
31.01.1903 ст.
Жена: Волкова Мария Евграфовна
Поручители: по жениху - крестьянин деревни Захарьина Николай Петров Ерохов и Вологодский мещанин, проживающий в селе Дунайке Павел Иванов Волков; по невесте - Вологодский мещанин, проживающий в селе Д... Показать все
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Волкова Мария Евграфовна
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Волкова Мария Евграфовна
Рождение ребёнка
19.02.1911 ст.
Сын: Волков Порфирий Дмитриевич
Мать ребёнка: Волкова Мария Евграфовна
Рождение ребёнка
27.07.1913 ст.
Дочь: Волкова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Евграфовна
Смерть
Неизвестно