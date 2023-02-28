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Волков Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Волков Василий Иванович

Мать: Волкова Евгения Ивановна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Мещанского сословия.
Бракосочетание
31.01.1903 ст.

Жена: Волкова Мария Евграфовна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - крестьянин деревни Захарьина Николай Петров Ерохов и Вологодский мещанин, проживающий в селе Дунайке Павел Иванов Волков; по невесте - Вологодский мещанин, проживающий в селе Д... Показать все
Рождение ребёнка
1904

Сын: Волков Нил Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Евграфовна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.

Сын: Волков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Евграфовна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1911 ст.

Сын: Волков Порфирий Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Евграфовна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1913 ст.

Дочь: Волкова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Евграфовна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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