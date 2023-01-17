Волкова Мария Евграфовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903 ст.
Поручители: по жениху - крестьянин деревни Захарьина Николай Петров Ерохов и Вологодский мещанин, проживающий в селе Дунайке Павел Иванов Волков; по невесте - Вологодский мещанин, проживающий в селе Д... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно