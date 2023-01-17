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Волкова Мария Евграфовна

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Место рождения

Никифорово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифорово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
31.01.1903 ст.

Муж: Волков Дмитрий Васильевич

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - крестьянин деревни Захарьина Николай Петров Ерохов и Вологодский мещанин, проживающий в селе Дунайке Павел Иванов Волков; по невесте - Вологодский мещанин, проживающий в селе Д... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.

Сын: Волков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Васильевич

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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