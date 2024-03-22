Карлов (Karlov) Иван Митрофанович (Ivan Mitrofanovich)
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти14.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Карлов Митрофан Алексеев
Мать: Карлова Евдокия Иванова
Военная служба
Неизвестно
Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Задонский РВК
Смерть
14.10.1943
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Гжатский р-н, г. Гжатск, 1 км северо-западнее д. Костивцево, могила № 43