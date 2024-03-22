Карлов (Karlov) Иван Митрофанович (Ivan Mitrofanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлов (Karlov) Иван Митрофанович (Ivan Mitrofanovich)

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1919

Дата смерти

14.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Карлов Митрофан Алексеев

Мать: Карлова Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
Неизвестно
Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Задонский РВК
Смерть
14.10.1943
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Гжатский р-н, г. Гжатск, 1 км северо-западнее д. Костивцево, могила № 43
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