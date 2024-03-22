Карлов Митрофан Алексеев
Место рождения
Дата рождения03.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1886
Отец: Карлов Алексей Федотов
Рождение ребёнка
03.11.1908
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
26.03.1910
Сын: Карлов Гавриил Митрофанов
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
05.12.1911
Сын: Карлов Александр Митрофанов
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: Евдокия Митрофанова
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
26.04.1916
Дочь: Клавдия Митрофанова
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Варвара Митрофанова
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1919
Смерть
Неизвестно