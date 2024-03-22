Карлов Митрофан Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлов Митрофан Алексеев

Карлов Митрофан Алексеев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1886

Отец: Карлов Алексей Федотов

Мать: Карлова Александра Акимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Карлов Михаил Митрофанов

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Карлов Гавриил Митрофанов

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.12.1911

Сын: Карлов Александр Митрофанов

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: Евдокия Митрофанова

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.04.1916

Дочь: Клавдия Митрофанова

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Варвара Митрофанова

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Карлов (karlov) Иван Митрофанович (Ivan Mitrofanovich)

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close