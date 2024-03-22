Карлова (Григорьева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Григорьева) Евдокия Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1888

Отец: Григорьев Иван Ильин

Мать: Григорьева Агрипина Данилова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Карлов Михаил Митрофанов

Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Карлов Гавриил Митрофанов

Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.12.1911

Сын: Карлов Александр Митрофанов

Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: Евдокия Митрофанова

Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.04.1916

Дочь: Клавдия Митрофанова

Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Варвара Митрофанова

Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Карлов (karlov) Иван Митрофанович (Ivan Mitrofanovich)

Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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