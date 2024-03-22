Карлова (Григорьева) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения19.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1888
Отец: Григорьев Иван Ильин
Рождение ребёнка
03.11.1908
Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
26.03.1910
Сын: Карлов Гавриил Митрофанов
Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
05.12.1911
Сын: Карлов Александр Митрофанов
Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: Евдокия Митрофанова
Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
26.04.1916
Дочь: Клавдия Митрофанова
Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Варвара Митрофанова
Отец ребёнка: Карлов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
1919
Смерть
Неизвестно