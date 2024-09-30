Матикайнен Лиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Лиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1656 и 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1656 и 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Матикайнен Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1721

Сын: Матикайнен Иван Андреевич

Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Петрович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: (Матикайнен) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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