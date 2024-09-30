Матикайнен Лиза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1656 и 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1656 и 1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Матикайнен Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Матикайнен Иван Андреевич
Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Петрович
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1729
Дочь: (Матикайнен) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно