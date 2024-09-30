Матикайнен Матвей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти28.04.1756
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Матикайнен Андрей Петрович
Мать: Матикайнен Лиза
Рождение ребёнка
1732
Сын: Матикайнен Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1732
Сын: Матикайнен Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Матикайнен Генри Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.04.1756