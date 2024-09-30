Матикайнен Матвей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Матвей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

28.04.1756

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Матикайнен Андрей Петрович

Мать: Матикайнен Лиза

Рождение ребёнка
1732

Сын: Матикайнен Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Матикайнен Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Матикайнен Генри Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.04.1756

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