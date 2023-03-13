Мугаллимов Флюр Гатуфович
Место рождения
Дата рождения28.04.1963
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1963
Отец: Мугаллимов Гатуф Фатихович
Мать: Мугаллимова Фаима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугаллимов Ратмир Флюрович
Мать ребёнка: Мугалимова Рания Каламдаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мугалимова Рания Каламдаровна