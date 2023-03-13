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Мугаллимов Флюр Гатуфович

Место рождения

Кундашлы, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1963

Отец: Мугаллимов Гатуф Фатихович

Мать: Мугаллимова Фаима

Кундашлы, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугаллимов Ратмир Флюрович

Мать ребёнка: Мугалимова Рания Каламдаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мугалимова Рания Каламдаровна

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