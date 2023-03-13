Мугаллимова Фаима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугаллимова Фаима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мугаллимова Римма Гатуфовна

Отец ребёнка: Мугаллимов Гатуф Фатихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугаллимов Виль Гатуфович

Отец ребёнка: Мугаллимов Гатуф Фатихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугалимов Фадис Гатуфович

Отец ребёнка: Мугаллимов Гатуф Фатихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугаллимов Флюр Гатуфович

Отец ребёнка: Мугаллимов Гатуф Фатихович

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