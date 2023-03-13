Мугаллимова Фаима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мугаллимова Римма Гатуфовна
Отец ребёнка: Мугаллимов Гатуф Фатихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугаллимов Виль Гатуфович
Отец ребёнка: Мугаллимов Гатуф Фатихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугалимов Фадис Гатуфович
Отец ребёнка: Мугаллимов Гатуф Фатихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугаллимов Флюр Гатуфович
Отец ребёнка: Мугаллимов Гатуф Фатихович