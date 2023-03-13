Мугаллимов Гатуф Фатихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мугаллимов Фатих
Мать: Мугаллимова Вакифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мугаллимова Римма Гатуфовна
Мать ребёнка: Мугаллимова Фаима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугаллимов Виль Гатуфович
Мать ребёнка: Мугаллимова Фаима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугалимов Фадис Гатуфович
Мать ребёнка: Мугаллимова Фаима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугаллимов Флюр Гатуфович
Мать ребёнка: Мугаллимова Фаима
Смерть
Неизвестно