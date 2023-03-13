Мугаллимов Гатуф Фатихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугаллимов Гатуф Фатихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мугаллимов Фатих

Мать: Мугаллимова Вакифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мугаллимова Римма Гатуфовна

Мать ребёнка: Мугаллимова Фаима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугаллимов Виль Гатуфович

Мать ребёнка: Мугаллимова Фаима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугалимов Фадис Гатуфович

Мать ребёнка: Мугаллимова Фаима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугаллимов Флюр Гатуфович

Мать ребёнка: Мугаллимова Фаима

Смерть
Неизвестно
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