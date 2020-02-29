Курочкин Владимир Степанович
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.07.1941
Дата смерти29.02.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1941
Отец: Курочкин Степан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
21.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.02.2020
Сызрань, Сызрань, Самарская область