Курочкин Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Владимир Степанович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

08.07.1941

Дата смерти

29.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1941

Отец: Курочкин Степан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
21.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.02.2020
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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