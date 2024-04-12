Латухин-Чиркин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Латухин-Чиркин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.
Дочь: Плотникова Мария Александровна
Мать ребёнка: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Введенская Галина Александровна
Мать ребёнка: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латухин-Чиркин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латухина-Чиркина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно