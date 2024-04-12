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Латухин-Чиркин Александр Николаевич

Место рождения

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латухин-Чиркин Николай Семёнович

Мать: не указана

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Дочь: Плотникова Мария Александровна

Мать ребёнка: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Введенская Галина Александровна

Мать ребёнка: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латухин-Чиркин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латухина-Чиркина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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