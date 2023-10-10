Плотникова (Латухина-Чиркина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения17.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1908 ст.
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Смирнова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Устинович
Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Плотников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Устинович
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно