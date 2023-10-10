Плотникова (Латухина-Чиркина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Латухина-Чиркина) Мария Александровна

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Место рождения

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.10.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1908 ст.

Отец: Латухин-Чиркин Александр Николаевич

Мать: Латухина-Чиркина Зинаида Алексеевна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Смирнова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Устинович

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Плотников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Устинович

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Василий Устинович

Смерть
Неизвестно
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