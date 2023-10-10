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Латухин-Чиркин Николай Семёнович

Место рождения

Ветлугинская, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.05.1853 ст.

Дата смерти

27.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветлугинская, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латухина-Чиркина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латухин-Чиркин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латухин-Чиркин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
27.08.1905 ст.
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
захоронение - надгробный памятник в сквере у Екатерининской церкви г. Ветлуги (см. фото)
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