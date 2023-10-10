Латухин-Чиркин Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения05.05.1853 ст.
Дата смерти27.08.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латухина-Чиркина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латухин-Чиркин Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латухин-Чиркин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.08.1905 ст.
захоронение - надгробный памятник в сквере у Екатерининской церкви г. Ветлуги (см. фото)