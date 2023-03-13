Юрина (Григорьева) Марина
Место рождения
Дата рождения03.02.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1892
Отец: Григорьевъ Захаръ
Бракосочетание
03.02.1910
Муж: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.04.1911
Сын: Юринъ Александръ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.09.1916
Сын: Юринъ Константинъ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.09.1918
Дочь: (Юрина) Мария
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ