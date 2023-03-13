Юрина (Григорьева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Григорьева) Марина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.02.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1892

Отец: Григорьевъ Захаръ

Мать: Григорьева (Гудкова) Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1910

Муж: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1911

Сын: Юринъ Александръ

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1916

Сын: Юринъ Константинъ

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1918

Дочь: (Юрина) Мария

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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