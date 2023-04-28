Григорьева (Гудкова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Гудкова) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1867

Отец: Гудковъ Алексѣй

Мать: Гудкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Григорьевъ Кузьма

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Рождение ребёнка
05.05.1890

Сын: Григорьевъ Николай

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1892

Дочь: Юрина Марина

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1894

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Григорьева Анастасия

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Рождение ребёнка
01.12.1902

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1905

Сын: Григорьевы Леонтий Елизавета

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1906

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1908

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьевъ Захаръ

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