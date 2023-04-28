Григорьева (Гудкова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения12.11.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1867
Отец: Гудковъ Алексѣй
Мать: Гудкова Ульяна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Григорьевъ Кузьма
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Рождение ребёнка
05.05.1890
Сын: Григорьевъ Николай
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Рождение ребёнка
03.02.1892
Дочь: Юрина Марина
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Рождение ребёнка
12.01.1894
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Григорьева Анастасия
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Рождение ребёнка
01.12.1902
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Рождение ребёнка
08.04.1905
Сын: Григорьевы Леонтий Елизавета
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Рождение ребёнка
05.02.1908
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Григорьевъ Захаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьевъ Захаръ