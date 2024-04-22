Запащикова (Букина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запащикова (Букина) Мария Ивановна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Букин Иван Григорьевич

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
06.10.1909 ст.

Муж: Запасчиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.

Дочь: Запащикова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Запасчиков Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.12.2012

Сын: Запащиков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Запасчиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.02.2014 ст.

Сын: Запащиков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Запасчиков Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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