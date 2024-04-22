Запащикова (Букина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Букин Иван Григорьевич
Бракосочетание
06.10.1909 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.
Дочь: Запащикова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Запасчиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.12.2012
Сын: Запащиков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Запасчиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.02.2014 ст.
Сын: Запащиков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Запасчиков Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно