Крушинский Степан Иванов
мужской, родился 1818 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
МатьКрушинская Марфа Иванова1782 г.р.
ОтецКрушинский Иван Иванов1785 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Анастасия Никандрова1816 г.р.
Дети
(Крушинская) Елизавета Степанова1839 ст. г.р.
Крушинский Василий Степанов1842 ст. г.р.Показать еще 4
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Рождение
1818 ст.
Отец: Крушинский Иван Иванов
Мать: Крушинская Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: (Крушинская) Елизавета Степанова
Мать ребёнка: Крушинская Анастасия Никандрова
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Крушинский Василий Степанов
Мать ребёнка: Крушинская Анастасия Никандрова
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: (Крушинская) Наталья Степанова
Мать ребёнка: Крушинская Анастасия Никандрова
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Крушинский Гаврил Степанов
Мать ребёнка: Крушинская Анастасия Никандрова
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: (Крушинская) Мария Степанова
Мать ребёнка: Крушинская Анастасия Никандрова
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: (Крушинская) Филицата Степанова
Мать ребёнка: Крушинская Анастасия Никандрова
Смерть
Неизвестно