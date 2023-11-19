Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнопко (Драгель) Евдокия Николаевна

Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна

Место рождения

Короп, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Короп, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Онопко Кузьма Дмитриевич

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1900

Дочь: (Онопко) Ефросинья

Отец ребёнка: Онопко Кузьма Дмитриевич

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1902

Дочь: (Онопко) Ольга

Отец ребёнка: Онопко Кузьма Дмитриевич

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1905

Дочь: (Онопко) Анна

Отец ребёнка: Онопко Кузьма Дмитриевич

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1908

Сын: Онопко Степан

Отец ребёнка: Онопко Кузьма Дмитриевич

Короп, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.