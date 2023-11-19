Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1897
Рождение ребёнка
16.06.1900
Дочь: (Онопко) Ефросинья
Отец ребёнка: Онопко Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.06.1902
Дочь: (Онопко) Ольга
Отец ребёнка: Онопко Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: (Онопко) Анна
Отец ребёнка: Онопко Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.07.1908
Сын: Онопко Степан
Отец ребёнка: Онопко Кузьма Дмитриевич
Смерть
Неизвестно