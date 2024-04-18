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Онопко Кузьма Дмитриевич

Место рождения

Короп, Чернігівська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Онопко Дмитрий Терентьевич

Мать: Онопко Надежда Дмитриевна

Короп, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1897

Жена: Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1900

Дочь: (Онопко) Ефросинья

Мать ребёнка: Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1902

Дочь: (Онопко) Ольга

Мать ребёнка: Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1905

Дочь: (Онопко) Анна

Мать ребёнка: Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1908

Сын: Онопко Степан

Мать ребёнка: Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна

Короп, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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