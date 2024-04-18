Онопко Кузьма Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
19.01.1897
Рождение ребёнка
16.06.1900
Дочь: (Онопко) Ефросинья
Мать ребёнка: Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
02.06.1902
Дочь: (Онопко) Ольга
Мать ребёнка: Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: (Онопко) Анна
Мать ребёнка: Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.1908
Сын: Онопко Степан
Мать ребёнка: Онопко (Драгель) Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно