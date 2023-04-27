von Eppenstein-Königstein-Rochefort Eberhard
Место рожденияKonigstein,Hesse Nassau,,Prussia
Дата рожденияОколо 1413
Дата смерти01.07.1475
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1413
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Eppenstein-Königstein-Rochefort
Бракосочетание
?.03.1438
Рождение ребёнка
1440
Сын: von Eppstein-Königstein Philipp
Мать ребёнка: von Nassau-Wiesbaden-Idstein (von Nassau-Wiesbaden-Idstein) Anna
Смерть
01.07.1475