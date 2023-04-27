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von Eppenstein-Königstein-Rochefort Eberhard

Место рождения

Konigstein,Hesse Nassau,,Prussia

Дата рождения

Около 1413

Дата смерти

01.07.1475

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1413

Отец: von Eppstein-Königstein Eberhard Graf

Мать: von Cronberg-Ohren (von Kronberg) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Eppenstein-Königstein-Rochefort
Бракосочетание
?.03.1438

Жена: von Nassau-Wiesbaden-Idstein (von Nassau-Wiesbaden-Idstein) Anna

Рождение ребёнка
1440

Сын: von Eppstein-Königstein Philipp

Мать ребёнка: von Nassau-Wiesbaden-Idstein (von Nassau-Wiesbaden-Idstein) Anna

Смерть
01.07.1475

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