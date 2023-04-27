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von Eppstein-Königstein Eberhard Graf

Место рождения

Of Eppstein,Hessen-Nassau,Prussia

Дата рождения

Около 1380

Дата смерти

Около 1443

Пол

Мужской

Отец

Около 1320 г.р.

Мать

Около 1357 г.р.

Жена

1398 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1380

Отец: Von Eppstein Eberhard I

Мать: Luckardis

Of Eppstein,Hessen-Nassau,Prussia
Бракосочетание
Около 1412

Жена: Von Cronberg-Ohren Anna

Рождение ребёнка
Около 1413

Сын: Von Eppenstein-Königstein-Rochefort Eberhard

Мать ребёнка: Von Cronberg-Ohren Anna

Konigstein,Hesse Nassau,,Prussia
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Eppenstein-Konigstein
Смерть
Около 1443
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