von Eppstein-Königstein Eberhard Graf
Место рожденияOf Eppstein,Hessen-Nassau,Prussia
Дата рожденияОколо 1380
Дата смертиОколо 1443
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1380
Отец: Von Eppstein Eberhard I
Мать: Luckardis
Of Eppstein,Hessen-Nassau,Prussia
Бракосочетание
Около 1412
Жена: Von Cronberg-Ohren Anna
Рождение ребёнка
Около 1413
Сын: Von Eppenstein-Königstein-Rochefort Eberhard
Мать ребёнка: Von Cronberg-Ohren Anna
Konigstein,Hesse Nassau,,Prussia
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Eppenstein-Konigstein
Смерть
Около 1443