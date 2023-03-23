Томсон (Лахтина) Ольга Егоровна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти04.07.1890 ст.
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Никольская (Томсон) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Томсон Иван Иванович
Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1888 ст.
Сын: Томсон Александр Иванович
Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.06.1890 ст.
Дочь: Макарчук (Томсон) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович
Смерть
04.07.1890 ст.