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Томсон (Лахтина) Ольга Егоровна

Место рождения

Шаровичи, Рогнединский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

04.07.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Лахтин Егор Афанасьевич

Мать: Лахтина (Чистякова) Мария Евстафьевна

Шаровичи, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томсон Николай Иванович

Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томсон Иван Федорович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Никольская (Томсон) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Томсон Иван Иванович

Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович

Рождение ребёнка
27.07.1888 ст.

Сын: Томсон Александр Иванович

Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович

Ковыльня, Стаицская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1890 ст.

Дочь: Макарчук (Томсон) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Томсон Иван Федорович

Ковыльня, Стаицская волость, Мосальский уезд
Смерть
04.07.1890 ст.
Ковыльня, Стаицская волость, Мосальский уезд

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