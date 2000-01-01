село Ковыльня, село Ковыльня, Мосальский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Ковыльня

Мосальский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3438Ковыльня, с. вл.при рч. Ковылинке.5520125550Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Понизовская волость
792. Ковыльня, село бывшее владельческое, при речке Ковыленке, дворов 18, жителей 135, ярмарка: 1-го июня и 1-го ноября.
Мосальский уезд, Стаицкая волость
810. Ковыльня, деревня бывшая владельческая, при речке Ковыленке, дворов 14, жителей 121, церковь православная, школа, 2 лавки, 2 базара
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