Томсон Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Томсон Иван Федорович
Мать: Томсон Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Томсон Борис Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1922
Дочь: Томсон Вера Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томсон Евдокия Федоровна
Смерть
1942