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Томсон Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Томсон Иван Федорович

Мать: Томсон Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Томсон Борис Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1922

Дочь: Томсон Вера Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томсон Евдокия Федоровна

Смерть
1942
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