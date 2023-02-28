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Савлуков Никифор Архипов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Савлуков Архип Алексеев

Мать: Савлукова Анастасия Иванова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Савлуков Александр Никифоров

Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Вера Никифорова

Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Савлуков Егор Никифоров

Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Савлуков Селиверст (Сильвестр) Никифоров

Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1856
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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