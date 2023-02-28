Савлуков Никифор Архипов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1830
Сын: Савлуков Александр Никифоров
Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Вера Никифорова
Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Савлуков Селиверст (Сильвестр) Никифоров
Мать ребёнка: Савлукова Стефанида Михайлова
Смерть
1856