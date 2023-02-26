Савлукова Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савлукова Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Савлуков Никифор Архипов

Отец ребёнка: Савлуков Архип Алексеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1808

Дочь: Харитина Архипова

Отец ребёнка: Савлуков Архип Алексеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Савлуков Андрей Архипов

Отец ребёнка: Савлуков Архип Алексеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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