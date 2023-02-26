Савлукова Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Савлуков Архип Алексеев
Рождение ребёнка
17.09.1808
Дочь: Харитина Архипова
Отец ребёнка: Савлуков Архип Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Савлуков Архип Алексеев
Смерть
Неизвестно