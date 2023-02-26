Савлукова Стефанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савлукова Стефанида Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Савлуков Александр Никифоров

Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Никифорова

Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Вера Никифорова

Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Савлуков Егор Никифоров

Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Савлуков Селиверст (Сильвестр) Никифоров

Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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