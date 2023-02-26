Савлукова Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Савлуков Александр Никифоров
Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Никифорова
Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Вера Никифорова
Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Савлуков Селиверст (Сильвестр) Никифоров
Отец ребёнка: Савлуков Никифор Архипов
Смерть
Неизвестно