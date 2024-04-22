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Сенченко Татьяна Михайловна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Между 1803 и 1804 ст.

Дата смерти

21.07.1804 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804 ст.

Отец: Сенченко Михаил Онисимович

Мать: Сенченко Устина Стефановна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту, указанному в записи в метрической книге о смерти
Смерть
21.07.1804 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 53 от 21.07.1804, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=645
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