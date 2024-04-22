Сенченко Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1803 и 1804 ст.
Дата смерти21.07.1804 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804 ст.
Дата рождения определена по возрасту, указанному в записи в метрической книге о смерти
Смерть
21.07.1804 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 53 от 21.07.1804, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=645