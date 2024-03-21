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Сенченко Устина Стефановна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

Между 1806 и 1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Бракосочетание
Между 1787 и 1793 ст.

Муж: Сенченко Михаил Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата бракосочетания определена по исповедным ведомостям за 1787 г. и 1793 г.
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Сенченко Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г. В ней она записана под именем Елена
Упоминание
1793 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=917
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Сенченко Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Сенченко Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804 ст.

Дочь: Сенченко Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту, указанному в записи в метрической книге о смерти
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Сенченко Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Упоминание
1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 109 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=287
Смерть
Между 1806 и 1811 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Дата смерти определена по исповедным ведомостям за 1806 г. и 1811 г. (не найдена во дворе 86)
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Сенченко Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1811 г.

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