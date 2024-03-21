Сенченко Устина Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиМежду 1806 и 1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Бракосочетание
Между 1787 и 1793 ст.
Дата бракосочетания определена по исповедным ведомостям за 1787 г. и 1793 г.
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Сенченко Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г. В ней она записана под именем Елена
Упоминание
1793 ст.
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=917
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Сенченко Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Сенченко Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804 ст.
Дочь: Сенченко Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович
Дата рождения определена по возрасту, указанному в записи в метрической книге о смерти
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Сенченко Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Упоминание
1806 ст.
Исповедная ведомость, двор 109 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=287
Смерть
Между 1806 и 1811 ст.
Дата смерти определена по исповедным ведомостям за 1806 г. и 1811 г. (не найдена во дворе 86)
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Сенченко Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1811 г.